RAI. Sergio: “Saviano non è in palinsesto. La scelta è aziendale non politica. Nessun rischio di TeleMeloni”

AgenPress – ”Saviano non è in palinsesto. Siamo un’azienda, mai come questa volta, equilibrata e pluralista”. Nessun rischio di ‘TeleMeloni’. Sono stato nominato dal consiglio dei ministri presieduto da Giorgia Meloni su indicazione del titolare del Mef, Giancarlo Giorgetti. Se questo significa che il mio essere stato ed essere tuttora legato ai valori democratico-cristiani sparisce, e il tutto viene soppiantato dall’etichetta TeleMeloni, evidentemente c’è qualcosa che non va in chi adotta questo approccio”.

A dirlo, in un’intervista a Il Messaggero, è l’amministratore delegato della Rai Roberto Sergio. ”Quindi avete applicato anche a lui il codice Facci?”, chiede il giornalista. ”Le ripeto: Saviano non è in palinsesto”, aggiunge Sergio. ”la scelta è aziendale non politica”’, spiega a chi gli fa osservare che Pd e M5s insorgeranno.