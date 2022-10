Rai, Mollicone-Santanché: “L’AD Fuortes intervenga su caso Giglio e Cecchi”

AgenPress. “Intervenga immediatamente l’AD Fuortes sul grave caso di Carmela Giglio e Sandra Cecchi che, sui propri social, hanno insultato le istituzioni di Camera e Senato con un linguaggio d’odio.

Anche sui social personali dei giornalisti bisogna garantire il rispetto della deontologia professionale, come giá approvato in una risoluzione in Vigilanza Rai nel corso della XVIII legislatura. L’immagine dell’Italia all’estero non puó essere delegittimata in questa maniera inaccettabile.”

Cosí i parlamentari di Fratelli d’Italia Federico Mollicone e Daniela Santanchè.