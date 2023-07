- Advertisement -

AgenPress. La giornalista Bianca Berlinguer conduttrice di “Cartabianca” si è dimessa dalla RAI per passare a Mediaset. L’ufficialità dovrebbe arrivare a breve. Nella serata di martedì 4 luglio è prevista la presentazione dei palinsesti di Mediaset a Cologno.

Bianca Berlinguer in una lettera ha ringraziato l’azienda per 34 anni di lavoro, svolti sempre in piena autonomia.

La Rai ringrazia la giornalista e le formula gli auguri per il proseguimento della sua attività professionale.