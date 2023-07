Rai. Conte, ci batteremo perché sia tutelato e rafforzato il giornalismo d’inchiesta per una tv plurale ed imparziale

- Advertisement -

AgenPress – “Il M5S si batterà con la massima determinazione perché sia tutelato e anzi rafforzato il giornalismo d’inchiesta, che per la Rai è un aspetto qualificante della sua mission quale servizio pubblico, plurale e imparziale. L’attenzione del M5S su questo punto sarà massima e sarà rivolta a ottenere che questa garanzia sia messa nero su bianco”.

Lo ha detto il leader di M5s Giuseppe Conte, per il quale “il M5S manterrà fede a questo impegno in ogni occasione e sede, con particolare riguardo al successivo passaggio in commissione di vigilanza, dove lavoreremo per migliorare e integrare il testo nel suo complesso, nella consapevolezza che il contratto attuale è già in deroga e che è necessario giungere alla sua approvazione definitiva entro le scadenze previste”.