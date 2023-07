Radicali. Missione Zuppi in Russia ha legittimato il regime di Putin. Peskov gli dà il benservito

Oggi infatti il portavoce di Putin (e commendatore della Repubblica Italiana) Dmitry Peskov ha dichiarato che ‘Non ci sono le condizioni per risolvere la situazione in Ucraina attraverso mezzi politici e diplomatici, e quindi la Russia continuerà la sua operazione militare speciale”.

“Peskov ha dato così il benservito al cardinale Zuppi, in visita a Mosca in missione di pace, dopo averlo illuso ieri, quando il Cremlino aveva espresso il proprio apprezzamento per l’iniziativa del Vaticano.

Dunque, tirando le somme, il cardinale Zuppi se ne tornerà a casa a mani vuote legittimando, di fatto, il regime di Putin. Il cardinale ha incontrato anche la sedicente commissaria per i diritti dei bambini, Maria Llova-Belova, su cui pende, assieme a Putin, un mandato d’arresto da parte della Corte Penale Internazionale per avere organizzato deportazioni di bambini ucraini in Russia e proprio nelle ore in cui vi è stato l’ennesimo massacro di civili ucraini a Kramatorsk.