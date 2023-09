Quote Champions delle italiane: come cambiano dopo i sorteggi

- Advertisement -

AgenPress. Sorteggiata a Monaco la fase a gironi della Champions League 2023/2024, con gli 8 gironi all’italiana da 4 squadre per un totale di 32 club pronti a contendersi la finalissima di Wembley. L’urna del Principato ha riservato subito alcune sorprese, come il gruppo di ferro dei rossoneri, il dejavù dell’Inter con il Benfica e il ritorno a Napoli di Carlo Ancelotti. Sul fronte statistico le quote Champions delle italiane elaborate dai principali bookmakers ci consegnano intanto uno spaccato nitido sulle potenzialitá delle quattro italiane in gara, che negli ultimi 30 giorni non hanno visto grandi cambiamenti in termini di probabilità di vittoria del torneo.

Una Champions che resta sicuramente alla portata delle solite big, mentre Napoli, Lazio, Inter e Milan dovranno gettare il cuore oltre l’ostacolo per arrivare il più lontano possibile. Decisamente complessa è la situazione dei rossoneri. Ma vediamo più in dettaglio cosa è successo dopo i sorteggi dell’urna di Monaco .

Gruppo abbordabile, quello dei campioni d’Italia che inciampano nell’ostacolo Real Madrid ma in compenso trovano altre due formazioni ampiamente alla portata dei partenopei: l’Union Berlin di Gosens/Bonucci e lo Sporting Braga. Mediamente stabili le quote degli azzurri per la vittoria della Champions, che da agosto a settembre non hanno subito quasi nessun incremento o decremento: continuano a fluttuare tra 20.00 e 25.00. Inseriti in prima fascia a Monaco, gli azzurri giocheranno per la prima volta contro l’ex Ancelotti (prossimo CT del Brasile), privo degli infortunati Courtois e Militao ma con un Bellingham in più. Braga ostacolo minore. Occhio all’esordio dell’Union Berlino, rivelazione dell’ultima Bundesliga.

Impegnativo ma non impossibile il girone della Lazio, con Feyenoord, Atletico Madrid e Celtic. Considerando l’esordio biancoceleste in campionato, sembra che la squadra di Sarri dovrà vedersela più con i propri limiti che con il valore delle avversarie europee. Ad agosto, le quote sulla Lazio in veste di vincitrice della Champions erano mediamente 50.00, 65.00 e 100.00. Dopo il sorteggio di Monaco passano, in ordine, a 100.00, 66.00 e 75.00. “In Champions nessuna partita è semplice, ma noi daremo il massimo per giocarcela fino alla fine. Campionato e Coppa? Non sarà un impegno semplice, ma noi non molliamo mai e siamo abituati a lottare fino alla fine”, ha sottolineato Lotito ai microfoni di Sky.

L’Inter capita probabilmente nel girone più semplice tra le italiane, con Benfica, Salisburgo e Real Sociedad. Inalterate le quote dei nerazzurri per la vittoria della Champions. Percentili mediamente stabili tra 20.00 e 25.00. Il passaggio del girone dovrebbe essere scontato per la squadra di Inzaghi, che ai microfoni dei canali ufficiali del club rimarca il suo ottimismo: “Vogliamo continuare a sognare”. Dopo la cavalcata europea dell’ultima stagione, il club di Zhang sembra aver acquisito maggiore consapevolezza. “Abbiamo sfidato grandi squadre, combattuto su campi difficili ma tutto questo ci ha dato ancor di più la consapevolezza della nostra forza. La Champions League è un palcoscenico importante dove noi vogliamo essere ancora protagonisti”.

Niente sconti per il Milan, nel girone più duro della Champions assieme a PSG, Borussia Dortmund e Newcastle. Inevitabile l’aumento delle quote rossonere che da una media di 33.00 nel mese di agosto salgono a 40.00, ad eccezione di alcuni operatori che, invece, confermano le quote di agosto senza alcun incremento. “Gruppo impegnativo, ma il Milan deve essere ambizioso”, ha sottolineato lo storico numero 6 rossonero Franco Baresi. “Tonali? Sarebbe stato meglio incontrarlo più avanti, il ricordo è ancora intenso e vivo. In quel momento ci sarà l’accoglienza che merita”. Servirà un grande Milan per superare il girone.

Per Paolo Condò, opinionista Sky “Tutte quante le italiane possono passare, ma devono mettersi in testa anche la possibilità di vincere il loro girone. Facendo una graduatoria virtuale dopo questo sorteggio, in base alle avversarie incontrate, l’esito migliore è quello della Lazio. Poi di seguito Inter, Napoli e Milan”.

Sul versante europeo restano in vetta le solite due per la conquista della 70ma edizione della Champions League. Manchester City a 3.00 – 3.25. Bayern Monaco a 6.00 – 6.50. Inseguono Real (9.00), Arsenal (10.00) e PSG (15.00), con la squadra di Arteta che addirittura sopravanza l’undici di Mbappe. Da seguire con interesse il cammino del Barcellona (quota media 15.00), che dopo anni di stradominio continua la sua Champions in veste di outsider competitiva, e quella del Newcastle del fondo sovrano sudita e dell’ex rossonero Tonali, club che ritorna nel calcio europeo che conta dopo due decenni: “Emozionante tornare in Champions League dopo 20 anni e sfidare le squadre più forti d’Europa. Per i tifosi, per i giocatori e lo staff. Si tratta di qualcosa si speciale”, ha sottolineato il tecnico dei magpies Dan Ashworth.