Quinta dose: raccomandata per gli over 80, ospiti Rsa e over 60 fragili. Consigliata a tutti gli ultrasessantenni con il secondo richiamo

AgenPress. La . La circolare ministeriale fornisce alle aziende sanitarie le indicazioni operative per procedere alla quinta dose. Il ministero della Sanità ha infatti dato il via libera alla quinta dose di vaccino anti-Covid.

La quinta dose è raccomandata per gli over 80, ospiti Rsa e over 60 fragili. Consigliata a tutti gli ultrasessantenni con il secondo richiamo.

E’ quindi arrivato il via libera dal ministero della Salute e l’Emilia-Romagna si è detta pronta a partire con la somministrazione della quinta dose di vaccino anti Covid-19.

Con le indicazioni operative alle aziende Usl per procedere, la quinta dose è raccomandata a tutte le persone di 80 anni e oltre, agli ospiti delle strutture residenziali per anziani e ai cittadini di 60 e più anni con elevata fragilità.

In Emilia-Romagna sono più di 3,8 milioni gli over12 vaccinati con ciclo completo, con una copertura che raggiunge il 94,6%.

Nella circolare del ministero della Salute si spiega che gli over 80 che hanno ricevuto già il secondo booster (cioè la quarta dose) possono fare il terzo booster dopo 120 giorni dall’ultimo booster o dalla malattia.

Questa ulteriore dose di richiamo, sottolinea l’assessore Raffaele Donini della regione Emilia-Romagna, “è molto importante per proteggere i più fragili, soprattutto in questa fase in cui assistiamo ad un aumento della circolazione del virus e all’avvio della stagione influenzale. L’invito, quindi, è a proteggersi, per consolidare la difesa che il vaccino garantisce soprattutto nei confronti delle forme gravi di Sars- CoV-2”.