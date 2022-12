Qatar, Zanni (europarlamentare): notizie sconvolgenti, basta ipocrisie e atteggiamento di superiorità morale

- Advertisement -

AgenPress. “Siamo tutti profondamente sconvolti da quanto sta emergendo, con accuse gravissime nei confronti di esponenti di peso del Parlamento Europeo, del presente e del passato, nonché di collaboratori indagati a vario titolo. È essenziale che il Parlamento prenda una posizione forte e decisa, perché purtroppo l’atteggiamento che abbiamo visto in passato e nei mesi scorsi non ha aiutato le istituzioni, con colleghi che si sono eretti a paladini contro le ingerenze straniere, tanto addirittura da riempire un report ufficiale con accuse non sempre circostanziate.

Siamo nella classica situazione dove si guarda la pagliuzza degli altri e non ci si accorge della trave nei propri occhi: per questo il Parlamento europeo deve essere più umile e meno ipocrita su argomenti così delicati. Tutti possono commettere errori e la responsabilità delle azioni, fino a prova contraria, è sempre personale, ma quello che è diventato insostenibile in questa legislatura e dovrà cambiare è l’atteggiamento di superiorità morale di alcuni e questo scandalo enorme ne è l’ennesima prova.

Al di là delle azioni immediate, si deve indagare a fondo in futuro se esista anche una responsabilità politica dietro ai fatti che abbiamo visto e ricostruire partendo da un atteggiamento diverso, soprattutto contrastando quell’autoreferenzialità che troppo spesso abbiamo visto danneggiare le istituzioni europee”.

Così Marco Zanni, europarlamentare della Lega, presidente del gruppo Identità e Democrazia, nel suo intervento durante la sessione plenaria.