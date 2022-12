Qatar. Metsola, è necessario ricostruire fiducia nelle istituzioni. Tolleranza zero per i corrotti

- Advertisement -

AgenPress – “Adesso è necessario ricostruire la fiducia nelle istituzioni” europee. “E’ necessario mettere in campo riforme. Ci sarà tolleranza zero per i corrotti. Noi staremo al fianco dei nostri valori, ovvero lo stato di diritto e la giustizia”. Lo ha detto la presidente dell’Eurocamera Roberta Metsola in conferenza stampa con il presidente della Romania, Klaus Johannis.

“Non ci deve essere impunità e voglio rassicurare tutti sul fatto che il Parlamento europeo combatterà contro gli attori maligni che minacciano i principi per i quali io e i miei colleghi abbiamo lottato per tutta la nostra carriera”, ha sottolineato Metsola. “La fiducia” nelle istituzioni Ue “ha richiesto anni per essere costruita e ci sono voluti pochi istanti per distruggerla. Ora dovremo ricostruire ciò che deve essere ricostruito”.