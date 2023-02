Qatar, Borchia: “Ue condanna scandali solo a parole, ma s’inchina di nuovo a Doha”

- Advertisement -

AgenPress. Come se nell’ultimo mese non fosse successo alcunché relativo a scandali, mazzette e corruzione, l’Ue procede indisturbata con l’accordo sui servizi aerei con il Qatar, che pone seri dubbi e perplessità sui reali vantaggi per il nostro continente e appare fin da ora eccessivamente sbilanciato a favore di Doha.

Ci preoccupa l’impatto sulla competizione coi vettori aerei e per i lavoratori, derivante dalla piena liberalizzazione, e la difficoltà di garantire un quadro di trasparenza in particolare in merito alle norme sugli aiuti di Stato. La Lega fin da subito ha espresso perplessità sull’impatto dell’accordo sul mercato aereo e sulla poca trasparenza, e da tempo chiediamo un’audizione in commissione Trasporti, rifiutata dai gruppi di sinistra.

Qualcuno a Bruxelles ha qualcosa da nascondere? Non possiamo permetterci ambiguità, tantomeno sul Qatar, per questo chiediamo l’immediata sospensione della provvisorietà dell’accordo e una sua revisione”.

Così Paolo Borchia, europarlamentare della Lega, componente della commissione Trasporti, nella seduta della commissione sulla ratifica dell’accordo aviazione Ue-Qatar.