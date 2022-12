Bonfrisco (Lega): Qatargate più grave attacco politico a democrazia europea

- Advertisement -

AgenPress. “Il Qatargate che riguarda Ong, sindacati, individui, assistenti e deputati del Parlamento europeo è il più grave attacco politico alla democrazia europea di Paesi terzi autocratici da quando esistono le istituzioni dell’Ue.

Chiediamo innanzitutto una forte critica nei confronti del Qatar e dei nemici della democrazia che ci minacciano direttamente dall’esterno, come già espresso dalla collega Ceccardi in una interrogazione. Infine stare uniti quale processo fondamentale per la produzione degli anticorpi che difendono la nostra società, la cui libertà, la nostra democrazia, mantenendo fermo il pieno rispetto della presunzione di innocenza nello Stato di Diritto.

Oggi potremmo speculare contro alcuni di voi, invece ci rammarichiamo per essere stati esclusi dal processo democratico di questo Parlamento e svolgere il prezioso ruolo di opposizione costruttiva a qualunque maggioranza democratica. Nell’autoreferenzialità che spesso distingue alcune forze politiche, lo hanno chiamato cordone sanitario, ma è stato un tragico errore. Nonostante ciò, di fronte alla sfida più dura ribadiamo: restiamo uniti, per il bene delle istituzioni europee e i nostri cittadini”.

Così Anna Cinzia Bonfrisco, europarlamentare della Lega, componente della commissione INGE sulle interferenze straniere, nel suo intervento durante la sessione plenaria.