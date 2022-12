Qatar, Bonfrisco: democrazie sotto attacco, serve commissione d’inchiesta

- Advertisement -

AgenPress. “Cina, Russia e altri attori malevoli dell’Islam politico minacciano le nostre democrazie. Il Qatargate è senza dubbio il più grave attacco alla libertà del Parlamento europeo nella sua storia fondata sulla libertà di pensiero e la reazione alle atrocità della prima parte del ‘900.

Per questo motivo oggi siamo chiamati a rispondere con unità ai cittadini europei per garantire le nostra libertà e l’integrità dell’Unione europea. Le minacce spesso ibride che attentano al nostro sistema di valori e alla nostra indipendenza ci devono indurre a difendere non solo i nostri confini ma anche la nostra identità e la cultura europea fondata sulle radici giudaico-cristiane.

Sotto attacco è l’intera alleanza tra le democrazie liberali a cui Europa e Stati Uniti hanno dato il loro principale contributo. Il Parlamento europeo spieghi attraverso la costituzione di una commissione d’inchiesta dedicata al Qatargate come si è potuti arrivare a questo punto”.

Così Anna Cinzia Bonfrisco, europarlamentare della Lega, nel suo intervento durante la sessione plenaria.