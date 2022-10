Putin. Transito gas da Nord Stream al più grande hub della Turchia per aumentare forniture in Europa

AgenPress – “La Russia potrebbe spostare il volume perso di transito attraverso il Nord Stream nella regione del Mar Nero creando un “hub del gas” in Turchia per le forniture all’Europa, se i partner russi sono interessati a questo”. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin.

“Possiamo spostare il volume perso di transito attraverso i Nord Streams, lungo il fondo del Mar Baltico, nella regione del Mar Nero, e quindi fare le rotte principali per la fornitura del nostro carburante, il nostro gas naturale all’Europa attraverso la Turchia, creando in Turchia il più grande hub del gas per l’Europa, se, ovviamente, i nostri partner sono interessati a questo”, ha detto Putin al forum della Russian Energy Week.

Putin ha affermato che i gasdotti Nord Stream e Nord Stream 2 possono essere riparati, ma che “questo avrà senso solo in caso di loro ulteriori operazioni economicamente giustificate e, ovviamente, se la sicurezza del percorso è garantita”.

“La Russia è pronta a fornire ulteriori volumi di gas all’Europa in autunno-inverno, la palla è nel campo dell’Ue. Mosca è pronta a fornire gas attraverso la linea del Nord Stream 2″. Il Nord Stream 2 non è mai stata attivato in seguito all’invasione russa dell’Ucraina.

“I Paesi Ue stanno esacerbando la situazione anche imponendo restrizioni ai prezzi del petrolio”.

Putin ha nuovamente accusato gli Stati Uniti probabilmente dietro le esplosioni che hanno squarciato entrambi i collegamenti del gasdotto Nord Stream 1 e uno dei due collegamenti del gasdotto Nord Stream 2, provocando una massiccia fuga di gas e portandoli via Fuori servizio.

Gli Stati Uniti hanno precedentemente respinto accuse simili di Putin. Diversi governi europei hanno affermato che le esplosioni sottomarine che hanno squarciato entrambi i gasdotti del Nord Stream sono state probabilmente causate da sabotaggi, ma si sono fermate prima di attribuire la colpa.