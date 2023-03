Putin, accogliamo con favore la volontà della Cina di svolgere un “ruolo costruttivo” nella soluzione della crisi ucraina

- Advertisement -

AgenPress – La Russia accoglie con favore la volontà della Cina di svolgere un “ruolo costruttivo” nella soluzione della crisi ucraina, aggiungendo di nutrire “grandi speranze” sulla visita del presidente Xi Jinping a Mosca, la prima da quando il capo del Cremlino Vladimir Putin ha lanciato la sua ‘operazione militare speciale’ a febbraio 2022 contro il Paese vicino.

“In relazione agli eventi che si stanno verificando in Ucraina, per comprendere la loro origine e le vere cause, accogliamo con favore la volontà della Cina di svolgere un ruolo costruttivo nella risoluzione della crisi”, ha affermato Putin in un articolo pubblicato sul Quotidiano del Popolo, la voce del Partito comunista cinese, ribadendo giudizi già espressi di recente. Secondo il programma diffuso dal Cremlino, Putin dovrebbe avere un primo faccia a faccia informale con Xi già questa sera e un altro ufficiale domani al quale seguirà una dichiarazione congiunta e la firma di vari accordi e documenti di cooperazione.