AgenPress. Il cantante Al Bano ha così commentato la decisione del suo collega Pupo di andare a esibirsi al Sanremo russo:

“Anche io ho avuto diverse chiamate per fare dei concerti in Russia ma ho declinato. Non me la sento finché questa è la situazione“.

Pupo è atteso come ospite speciale della manifestazione il 2 maggio, all’arena del Cremlino.