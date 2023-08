Puglia. Comune di Crispiano protagonista di eventi musicali, culturali, teatrali, enogastronomici e sportivi

- Advertisement -

Arte, musica, cultura, teatro, enogastronomia e sport, sono al centro del ricco cartellone di eventi messi in campo dall’Amministrazione Comunale e dell’Assessorato alla Cultura e Spettacolo del comune di Crispiano per l’estate crispianese 2023, iniziata il 4 luglio e che si concluderà il 30 settembre

AgenPress. Il sindaco Luca Lopomo e l’Assessore Aurora Bagnalasta hanno rilanciato le iniziative programmate negli anni passati, offrendo alla comunità crispianese e ai turisti che hanno scelto il territorio tarantino per le vacanze estive, una serie di spettacoli di natura diversa, ma tutti legati dal filo conduttore della socialità.

Hanno, così, dato forma a una composizione d’insieme che vede protagonisti ragazzi e ragazze crispianesi, come anche mamme, professioniste/i e artisti per passione, con l’unico obiettivo di ritrovarsi, divertirsi ed offrire il proprio contributo per ottenere il miglior risultato in termini di riuscita e qualità delle manifestazioni e, quindi, far riassaporare l’aria di festa e partecipazione di cui necessitiamo un po’ tutti.

In questo modo la comunità può respirare ampiamente il profumo della bellezza delle nostre tradizioni e del nostro amato territorio. Anche quest’anno protagonista principale è il mondo associativo di Crispiano come la Pro Loco locale di Luciano Paciulli, che ha messo in campo alcuni spettacoli dedicati al Sergente Romano, brigante nel periodo post unità d’Italia; il “CabaFest”, la Festa d’estate dell’associazione “People Agency” di Sergio Sisto alla sedicesima edizione; la rassegna teatrale dell’associazione “Ce Tteatre” di Aldo Paciulli, che insieme al Direttore Artistico Gaetano Colella, ha offerto tre appuntamenti sul piazzale suggestivo della Chiesa Vecchia, uno dei quali in programma il prossimo 25 agosto.

E ancora il “Crispiano Comix” curato dall’Arci, circolo Uisp di Mariella Leo insieme all’associazione Symposium, si conferma un punto fermo con le migliaia di visitatori giunti per apprezzare il fumetto e il fantasy. Altra iniziativa che rilancia le tradizioni e i personaggi di Crispiano, divenuti famosi nel mondo, è lo spettacolo “La valigia dei Talenti” promosso dalla “Compagnia del Velario” di Orazio Massafra e curato con Michele Vinci, che ha visto tra i vari premiati la nota cantante lirica Antonia Cifrone.

L’estate crispianese, offre anche una tre giorni dedicata all’evento internazionale “Arte e contaminazioni – Diversità, cultura e Pace, con ospiti della comunità peruviana di Tarma, gemellata con Crispiano: Partecipano anche molte altre associazioni come “Il Sorriso” di Bice Scialpi; “Dance 4 life” di Anna Carrieri e l’Accademia artistica di Crispiano di Antonio Santoro. Partecipa inoltre il “Festival live evo” di Sofy Music, che mette al centro le proprietà e l’importanza dell’olio di oliva pugliese puntando su concerti a tema.

Dopo il grande successo dell’anno scorso tornano anche le serate danzanti, allietate dalle associazioni “Dance 4 life” e “Liberty” di Aldo Forleo. L’associazione “Progetto cultura” di Alessandra Basile offre un interessante osservazione degli astri presso il Centro Tennis Club di Montetermiti. Per la buona riuscita della organizzazione degli eventi, un ruolo importante lo stanno assicurando i giovani impegnati nel servizio civile in biblioteca.

L’Assessore Aurora Bagnalasta ha sottolineato che “Anche quest’anno Crispiano punta sugli eventi locali e crea sinergia con le associazioni e le loro variegate attività, perché non si disperda il loro impegno e si prosegua con iniziative consolidate. Inoltre abbiamo valorizzato la presenza dei giovani del servizio civile in biblioteca, affinché essi potessero entrare pienamente in ciò che riguarda la comunità e potessero partecipare attivamente alla programmazione”.

“La nostra Amministrazione Comunale – ha aggiunto il Sindaco Luca Lopomo – è convinta nel proseguire con la promozione degli eventi locali, affinché possano essere messi a sistema e si possa ampliare il servizio negli anni futuri”.

Un ringraziamento al Sindaco e all’Assessore è venuto anche dai giovani del servizio civile Simone Angelini, Noemi Preite, Andrea D’Onghia e Samuele Luccarelli, i quali hanno dichiarato che “Grazie alla possibilità che ci è stata offerta dal servizio civile, abbiamo avuto l’opportunità di partecipare attivamente alla progettazione del calendario di eventi dell’estate crispianese, un progetto che si è concretizzato con la realizzazione sia del manifesto che del depliant illustrativo con le info sui vari eventi. Un ringraziamento particolare va, poi, al sindaco e al nostro Assessore alla cultura che si mettono in gioco per promuovere eventi per tutti i gusti e tutte le età nel nostro comune”.