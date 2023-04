Prima riunione del Forum permanente di dialogo fra l’Italia e la Francia in materia di giustizia

- Advertisement -

AgenPress. I due Guardasigilli, Carlo Nordio ed Eric Dupond-Moretti, si sono incontrati questa mattina a Milano per la prima riunione del forum permanente di dialogo tra i due dicasteri della giustizia previsto dal Trattato del Quirinale, un trattato bilaterale di cooperazione rafforzata, firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri italiano e dal Presidente della Repubblica francese il 26 novembre 2021 a Roma, presso il Palazzo del Quirinale. Il Foro costituisce l’occasione di incontri con regolarità per i due ministri e per le due amministrazioni sui temi di interesse comune.

Dopo il settore delle imprese, i ministri della Giustizia sono i primi ad attuare il Trattato del Quirinale con l’incontro odierno a livello politico.

I ministri hanno condiviso informazioni sulle riforme dei rispettivi sistemi giudiziari e sui vari ambiti nei quali le due Amministrazioni stanno investendo e innovando.

Le rispettive delegazioni si sono poi confrontate sui temi della digitalizzazione, della giustizia penale e civile e dell’ufficio per il processo.

Le sfide della lotta alla criminalità organizzata sono state altresì oggetto di ampio confronto. L’Italia in particolare ha presentato in dettaglio il quadro giuridico dei collaboratori di giustizia mostrando i successi ottenuti nella lotta contro le mafie.

Ricordando infine il loro impegno comune per la lotta contro l’impunità in Ucraina, i due ministri e le loro delegazioni hanno discusso riguardo al rapporto fra giustizia internazionale e gli ordinamenti giuridici nazionali.

Da ultimo, i ministri hanno riaffermato il loro totale impegno europeo, nell’ambito del quadro dell’Unione Europea, indispensabile per fare fronte alle sfide comuni.

Essi hanno espresso compiacimento per l’istituzione del forum di consultazione regolare che permette di rafforzare la cooperazione già intensa ed efficace fra i due paesi.