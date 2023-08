Prigozhin. Ue, difficile verificarne la morte. Ovunque il gruppo Wagner sia stato ha commesso violazioni dei diritti umani

AgenPress – L’Unione Europea ha affermato che è “difficile verificare” le notizie secondo cui si presume che il capo della Wagner, Yevgeny Prigozhin, sia morto in un incidente aereo mercoledì sera.

“Abbiamo visto il servizio sull’incidente aereo in cui sarbbe morto Evgenij Prigozhin, il capo del gruppo Wagner, insieme a membri del suo entourage e membri dell’equipaggio”, ha dichiarato Peter Stano, portavoce principale del blocco per gli affari esteri e la politica di sicurezza, in una conferenza stampa.

“Ma ancora una volta, come tante altre cose in Russia, è molto difficile da verificare per noi, e quindi non spetta a noi commentarlo”, ha aggiunto Stano affermando che le “azioni negative” di Prigozhin e del gruppo Wagner sono ampiamente conosciute, sottolineando il loro coinvolgimento nella guerra in Ucraina e le sue operazioni nei paesi africani.

“Ovunque i mercenari del gruppo Wagner siano stati, erano presenti o sono presenti, hanno lasciato una scia di violazioni dei diritti umani, e del diritto umanitario internazionale. C’è molta irresponsabilità, ci sono regole poco chiare in base alle quali operano”.

Le future operazioni del gruppo non saranno influenzate solo dalla “presunta morte di Prigozhin”, ma anche dagli “eventi avvenuti a giugno”, quando il gruppo ha deciso di marciare su Mosca in una ribellione di breve durata, ha aggiunto.

Stano ha affermato che, sebbene l’UE speri che “l’impatto negativo” delle operazioni di Wagner cessi, il blocco è consapevole che il gruppo mercenario “non è legato solo al nome del suo leader”.

Ha affermato che l’affiliazione del gruppo con il Cremlino è una delle numerose “questioni complesse”, sottolineando anche che non spetta all’UE “ipotizzare se la presunta uccisione o morte di Prigozhin in un incidente aereo avrà conseguenze specifiche sulle attività del gruppo Wagner”.