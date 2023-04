Prigozhin (fondatore mercenari Vagner): “A breve il nostro gruppo cesserà di esistere)

- Advertisement -

AgenPress. Il fondatore gruppo russo Wagner, Yevgeny Prigozhin, in un video ha dichiarato: “Wagner, in un breve periodo di tempo, cesserà di esistere. Diventeremo storia, niente di cui preoccuparsi, cose del genere succedono“.

Prigozhin si è ripetutamente lamentato di come la Russia sta conducendo la guerra in Ucraina. Dice spesso che le forze armate regolari non stanno dando ai suoi uomini le munizioni di cui hanno bisogno e ha accusato i vertici russi anche di tradimento.

Prigozhin – ha aggiunto – che questa settimana le sue truppe hanno subito pesanti perdite a causa della mancanza di sostegno da parte di Mosca. La scorsa settimana aveva espresso preoccupazione per un contrattacco da parte di truppe ucraine ben equipaggiate a Bakhmut.

A gennaio, gli Stati Uniti hanno formalmente designato Wagner come organizzazione criminale transnazionale, congelando i suoi beni statunitensi per aver aiutato l’esercito russo nella guerra in Ucraina.