Prigozhin (Capo mercenario Wagner): “La guerra della Russia in Ucraina è basata su bugie”

AgenPress. Yevgeny Prigozhin (capo mercenario russo) ha dichiarato che la motivazione del Cremlino per l’invasione dell’Ucraina si basa su menzogne ​​inventate. Prigozhin da mesi accusa apertamente il ministro della Difesa Sergei Shoigu e il massimo generale russo, Valery Gerasimov, di incompetenza.

Oggi per la prima volta ha respinto le principali giustificazioni della Russia per l’invasione dell’Ucraina in quella che viene definita una “operazione militare speciale“. Il Ministero della Difesa russo sta cercando di ingannare la società e il presidente: oltretutto racconta che tutta la NATO stava progettando di attaccarci – ha affermato Prigozhin – definendo la versione ufficiale “una bella storia”.

“La guerra era necessaria … in modo che Shoigu (ndr. ministro difesa russo) potesse diventare un maresciallo … in modo che potesse ottenere una seconda medaglia di ‘Eroe’ della Russia. La guerra non era necessaria per smilitarizzare o denazificare l’Ucraina – aggiunge Prigozhin – “.

La guerra è stata necessaria anche per arricchire l’élite al potere che, ha affermato, non era soddisfatta del potenziale commerciale di una parte della regione ucraina del Donbas di cui Mosca ha preso il controllo nel 2014 tramite una forza separatista per procura. “Il compito era dividere i beni materiali (in Ucraina)”. “C’è stato un furto massiccio nel Donbas, ma volevano di più”.

Non c’è stata una risposta immediata da parte del ministero della Difesa, che ha ignorato le precedenti denunce di Prigozhin, almeno in pubblico. Né vi è stata alcuna reazione immediata da parte del Cremlino, che in passato si è anche rifiutato di commentare le sfuriate di Prigozhin.