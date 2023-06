- Advertisement -

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 8 Giugno 2023.

AL NORD

Al mattino addensamenti nuvolosi su Piemonte, Liguria e Friuli, sereno altrove. Al pomeriggio attesa instabilità sui settori Alpini e Appenninici con locali sconfinamenti sulle pianure, asciutto altrove. In serata ancora qualche pioggia sulle Alpi e sul Veneto asciutto altrove con schiarite nella notte.

AL CENTRO

Al mattino velature in transito sulle regioni Tirreniche, sereno altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento, con temporali nelle zone interne, specie quelle del versante adriatico. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli in prevalenza sereni.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino addensamenti compatti sulla Sardegna, nuvolosità alta in transito sulle altre regioni. Al pomeriggio instabilità in aumento lungo l’Appennino, poco nuvoloso altrove. In serata tempo nuovamente asciutto con cieli poco o irregolarmente coperti.

Temperature minime in generale aumento, salvo una diminuzione sulle regioni di nord-ovest, Puglia, Basilicata e Calabria. Massime stazionarie o in aumento su tutta la penisola.

