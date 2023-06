- Advertisement -

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 30 Giugno 2023.

AL NORD

Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con piogge e acquazzoni sparsi specie al Nord-Ovest. Al pomeriggio continua la fase di maltempo, con temporali anche intensi sui settori occidentali. In serata si rinnovano condizioni di maltempo con acquazzoni e temporali soprattutto al Nord-Est, inizia a migliorare al Nord-Ovest.

AL CENTRO

Al mattino locali piogge sulla Toscana, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e acquazzoni sparsi, temporali attesi tra Toscana e Umbria. In serata insiste il Maltempo con acquazzoni e temporali, più asciutto in Abruzzo.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, eccetto isolati piovaschi sulle zone settentrionali della Sardegna. In serata e in nottata ancora tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo acquazzoni e temporali in arrivo sulla Campania.

Temperature minime stabili o in calo al Nord-Ovest, al Sud e sulla Sicilia, in lieve rialzo altrove. Massime in diminuzione al Centro-Nord, in lieve aumento al Sud e sulle Isole Maggiori.

Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos