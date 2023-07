- Advertisement -

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 19 Luglio 2023.

AL NORD Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, locali piogge sulle Alpi orientali. Al pomeriggio instabilità in aumento sull’arco alpino con acquazzoni e temporali e in locale sconfinamento verso le pianure. In serata e in nottata ancora instabilità tra Triveneto e Lombardia con piogge e temporali soprattutto sulle pianure.

AL CENTRO Al mattino tempo stabile su tutti i settori con prevalenza di cieli sereni e dei disturbi da nuvolosità bassa sulle coste tirreniche. Al pomeriggio non sono previste variazioni con cieli soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni.

AL SUD E SULLE ISOLE Al mattino tempo stabile con cieli sereni e locali disturbi da nuvolosità bassa lungo le coste tirreniche e della Sardegna. Al pomeriggio cieli soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni ovunque.

Temperature minime stazionarie e in lieve rialzo sulla Sardegna, massime stabili o in diminuzione salvo un lieve rialzo sulla Pianura Padana e sui settori adriatici.

