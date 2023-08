- Advertisement -

AgenPress. Previsioni meteo del giorno 17 agosto 2023

AL NORD Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento su Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige ed Appennino settentrionale, con piogge e temporali sparsi. In serata residue precipitazioni sulle Alpi orientali, sereno o poco nuvoloso altrove.

AL CENTRO Al mattino nuvolosità bassa lungo le regioni Tirreniche, sereno altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e locali temporali nelle zone interne della Toscana, soleggiato altrove. In serata fenomeni in esaurimento ovunque con ampie schiarite su tutti i settori.

AL SUD E SULLE ISOLE Cieli generalmente soleggiati al mattino, addensamenti bassi lungo le coste Tirreniche peninsulari. Al pomeriggio isolati rovesci sui rilievi appenninici di Campania e Calabria, sereno altrove. In serata torna la stabilità su tutti i settori con prevalenza di cieli sereni.

Temperature minime in rialzo al sud, stazionarie altrove. Massime in generale lieve aumento.