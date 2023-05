- Advertisement -

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 16 Maggio 2023

AL NORD

Al mattino nuvolosità compatta su tutti i settori con piogge su Emilia Romagna, Trentino e Triveneto. Al pomeriggio persiste il maltempo con precipitazioni diffuse. In serata si rinnovano condizioni di maltempo, con fenomeni intensi in Emilia Romagna.

AL CENTRO

Al mattino piogge sparse su tutti i settori, più asciutto sul Lazio. Al pomeriggio precipitazioni diffuse su tutte le regioni. In serata non sono previste variazioni di rilievo, con cieli coperti e piogge diffuse.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino precipitazioni attese su Campania, Molise, Calabria e Basilicata, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio nessuna variazione con qualche pioggia anche in Sardegna. In serata persistono le piogge tra Campania e Basilicata, migliora altrove.

Temperature minime in rialzo al centro-nord, ed in calo al sud; massime in generale diminuzione.

