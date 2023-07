- Advertisement -

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 15 Luglio 2023

AL NORD Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, addensamenti da nuvolosità bassa sul Piemonte. Al pomeriggio instabilità in aumento con locali acquazzoni e temporali su Alpi centro-occidentali, sole prevalente altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto salvo residue piogge sui rilievi e sulle alte pianure di Nord-Ovest.

AL CENTRO Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni con cieli soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni.

AL SUD E SULLE ISOLE Al mattino tempo stabile con cieli sereni e locali disturbi da nuvolosità bassa sulle coste tirreniche. Al pomeriggio cieli soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni ovunque.

Temperature minime in calo al centro-sud, in rialzo al nord e sulle isole maggiori. Massime in generale rialzo.

