AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 1° Luglio 2023.

AL NORD – Tempo instabile al mattino sulle regioni settentrionali con fenomeni soprattutto su Liguria e regioni di Nord-Est, più asciutto altrove. Al pomeriggio instabilità che interessa un po’ tutti i settori con acquazzoni e temporali sparsi, più probabili sulle zone orientali. Generale attenuazione dei fenomeni tra la sera e la notte.

AL CENTRO – Giornata all’insegna del tempo instabile sulle regioni del Centro con nuvolosità irregolare associata a piogge e acquazzoni sparsi specie sulle zone interne, anche a carattere di temporale. Generale miglioramento dalla serata salvo residui fenomeni sulle coste adriatiche.

AL SUD E SULLE ISOLE – Locali piogge o temporali al mattino sulla Campania e sull’alta Calabria, asciutto sul resto del Sud con cieli sereni o poco nuvolosi. Instabilità in aumento nel pomeriggio con locali precipitazioni su Molise, Campania, Puglia e Basilicata, più stabile altrove. In serata residue piogge su Puglia e sulle Isole Maggiori.

Temperature minime in calo al Nord e in rialzo al Centro-Sud, massime in calo al Centro e in lieve rialzo altrove.

