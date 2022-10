AgenPress. Previsioni Meteo 25 Ottobre 2022

AL NORD

Al mattino cieli coperti con isolati piovaschi su Liguria e Friuli; al pomeriggio nuvolosità irregolare in transito con precipitazioni sui medesimi settori. In serata si rinnovano condizioni meteo prevalentemente asciutte, con ancora qualche pioggia su Veneto e Friuli.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità medio-alta in transito, ma senza fenomeni associati. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con maggiori addensamenti sulla Toscana. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Giornata all’insegna del bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi nel corso delle ore diurne. In serata non sono previsti grossi cambiamenti, con velature in transito su tutti i settori.

Temperature minime e massime in lieve calo al nord e sulle regioni peninsulari meridionali; stabili o in aumento altrove.

