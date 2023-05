Preventivo assicurazione moto: come risparmiare

- Advertisement -

AgenPress. L’assicurazione RCA può rappresentare un costo non indifferente per le tasche dell’utenza, soprattutto se giovane e neopatentata. Possono esserci dei casi, inoltre, in cui l’utente si trova nella necessità di attivare più contratti assicurativi per mezzi diversi. Chi usa la moto solo nel periodo primaverile ed estivo potrebbe avere la necessità di disporre di un altro mezzo per spostarsi anche in inverno. In una situazione come questa, molta attenzione è prestata al risparmio.

Le compagnie e i dealer assicurativi propongono diverse soluzioni per venire incontro all’utenza. La polizza assicurativa proposta da ConTe.it, ad esempio, distributore online appartenente al Gruppo Admiral, può essere sospesa sia per la moto che per l’auto. L’operazione di sospensione può essere fatta in piena autonomia dalla propria area cliente, può essere richiesta per un massimo di 2 volte durante l’annualità assicurativa e, se il contratto rimane sospeso per più di 90 giorni, la data di scadenza della polizza viene posticipata.

Dovendo scegliere un’assicurazione moto è bene partire con un Preventivo Assicurazione Moto . Lo si può richiedere alla propria compagnia di fiducia oppure facendo riferimento ai preventivatori online che in pochissimo tempo forniscono numerosi preventivi.

La maggioranza delle compagnie offre la possibilità di sospendere la polizza moto con differenti modalità. Questo intelligente contributo al risparmio, reso disponibile dai dealer assicurativi, interessa una vasta fetta di utenza che, secondo un noto portale di settore , nel 2021 ammontava a oltre due milioni tra scooteristi e motociclisti.

La legge sull’RCA familiare del febbraio 2020 ha introdotto la possibilità di ereditare una classe di merito vantaggiosa, da parte di un familiare convivente, anche tra veicoli di categorie diverse. Questo intervento si è rivelato particolarmente utile proprio per motociclisti e scooteristi. Le precondizioni per poter beneficiare dell’ereditarietà della classe di merito sono: non avere causato sinistri nei 5 anni precedenti, ereditare da una polizza attiva e intestata a privati.

Un scelta attenta delle garanzie accessorie da attivare contestualmente alla polizza potrebbe configurarsi come un risparmio importante in chiave futura, anche se al momento dell’acquisto il costo assicurativo potrebbe essere ritenuto elevato. Garanzie quali il “assistenza stradale” e gli “infortuni del conducente” aumentano la protezione di un Preventivo Assicurazione Moto. Inoltre, se la moto è parcheggiata in strada, è bene valutare anche la garanzia furto e incendio, soprattutto se il modello in questione è nuovo o di pregio.

In definitiva le possibilità di risparmiare su un Preventivo Assicurazione Moto non mancano, ma è importante valutare il risparmio in un’ottica temporale più estesa rispetto alla contingenza.