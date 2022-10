Premio Sacharov 2022 al popolo ucraino e al presidente Zelensky per il coraggio e dedizione dimostrata

AgenPress – Il popolo ucraino rappresentato dal suo presidente, dai leader eletti e dalla sua società civile è il vincitore del Premio Sacharov 2022, il massimo riconoscimento assegnato dall’Eurocamera per la libertà di pensiero.

Con l’assegnazione del premio, “vengono evidenziati gli sforzi del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, insieme al ruolo di singoli individui, di rappresentanti della società civile e di istituzioni statali e pubbliche”, si legge in una nota del Parlamento europeo.

Il premio dell’UE, intitolato al dissidente sovietico Andrei Sakharov, è stato creato nel 1988 per onorare individui o gruppi che difendono i diritti umani e le libertà fondamentali. Sacharov, premio Nobel per la pace, è morto nel 1989.

È il secondo anno consecutivo che i legislatori dell’UE hanno utilizzato il Premio Sacharov per inviare un messaggio al Cremlino. Il leader dell’opposizione russa incarcerato Alexei Navalny l’ha vinto l’anno scorso.

“Questo premio è per quegli ucraini che combattono a terra. Per coloro che sono stati costretti a fuggire. Per chi ha perso parenti e amici. Per tutti coloro che si levano in piedi e lottano per ciò in cui credono”, ha affermato la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. “So che il coraggioso popolo ucraino non si arrenderà e nemmeno noi”.

Quando hanno nominato l’Ucraina per il premio, i deputati hanno elogiato il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy per il suo “coraggio, resistenza e devozione al suo popolo” e hanno evidenziato il ruolo dei servizi di emergenza statali ucraini.

Tra gli altri, hanno citato anche Yulia Pajevska, la fondatrice dell’unità di evacuazione medica Angels of Taira, l’attivista per i diritti umani Oleksandra Matviychuk, il movimento di resistenza civile Yellow Ribbon e Ivan Fedorov, sindaco della città occupata di Melitopol.

“Sono riconoscente al Parlamento europeo e a Roberta Metsola per aver assegnato il Premio Sacharov al popolo ucraino”, scrive via Twitter il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Gli ucraini dimostrano ogni giorno dedizione ai valori della libertà, della democrazia sul campo di battaglia contro la Russia, Stato terrorista. Per questo il sostegno delle nazioni europee è molto importante per noi”.