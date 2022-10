Premio Nobel pace ad Ales Bialiatski. Attivista per i diritti umani in Bielorussia è ancora in carcere

AgenPress – Ales Bialiatski, sostenitore dei diritti umani bielorusso. Attualmente è detenuto in custodia cautelare.

Bialitski, 60 anni, è il fondatore del Centro per i diritti umani Viasna (primavera) del paese, istituito nel 1996 in risposta a una brutale repressione delle proteste di piazza da parte del leader autoritario bielorusso Alexander Lukashenko.

“Ha dedicato la sua vita a promuovere la democrazia e lo sviluppo pacifico nel suo paese d’origine”, ha affermato il comitato del Premio Nobel per la pace.

Bialitski è stato arrestato e incarcerato per la prima volta nel 2011-14 con l’accusa di evasione fiscale che ha sempre negato.

È stato nuovamente trattenuto nel 2020 a seguito di massicce proteste per quelle che secondo l’opposizione bielorussa e gli osservatori indipendenti erano elezioni truccate in Bielorussia che hanno mantenuto Lukashenko al potere.

Nonostante queste “tremende difficoltà personali, Bialiatski non ha ceduto di un centimetro nella sua lotta per i diritti umani e la democrazia in Bielorussia”, ha affermato il comitato.