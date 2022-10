Praga. Macron elogia Draghi e si dice pronto a lavorare “con buona volontà” con il futuro premier italiano

AgenPress – “Non è il presidente francese a scegliere il presidente del Consiglio italiano ma il voto degli italiani e, secondo la vostra Costituzione, il presidente italiano. Io lavorerò con la persona che sarà così designata con la migliore volontà. Ma io nemmeno cambierò sui miei principi e i miei valori”.

Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron parlando con la stampa a Praga, ricordando di aver avuto la fortuna di “lavorare tutti i giorni con il mio amico Mario Draghi”

“Non c’è stato un giorno in cui non abbia imparato da lui, e che non siamo stati felici di lavorare insieme. Gli devo molto, e penso che sia stata un’immensa fortuna per l’Italia e l’Europa” averlo questi anni in carica, ha aggiunto.

“Con chiunque Mattarella sceglierà di nominare al governo, la Francia lavorerà con buona volontà e in modo esigente, come lo siamo con noi stessi, per far avanzare il progetto europeo nel quale crediamo. La Francia lavorerà “con buona volontà” con il futuro premier italiano..