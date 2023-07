Poste. Rincari per lettere e pacchi. Codacons: valutiamo ricorso al TAR

- Advertisement -

AgenPress. Il Codacons è pronto alla battaglia legale contro gli aumenti delle tariffe annunciate da Poste Italiane che scatteranno da lunedì 24 luglio.

“Si tratta di rincari assurdi e incomprensibili – attacca il presidente Carlo Rienzi – Il rialzo delle tariffe, infatti, riguarda moltissimi servizi utilizzati dagli utenti, e porterà nelle casse della società introiti che non appaino giustificati da un proporzionale aumento dei costi a carico di Poste. Per tale motivo chiederemo all’Agcom tutte le carte che hanno portato all’emanazione della delibera che da il via libera ai rincari, e stiamo valutando un ricorso al Tar del Lazio per gli impugnare gli atti e bloccare gli aumenti” – conclude Rienzi.