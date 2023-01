Poste Italiane lancia il piano Polis da 1,2 mld. Meloni, è progetto importante che nasce per unire l’Italia

- Advertisement -

AgenPress – L’obiettivo di Poste Italiane si concretizza attraverso la realizzazione di uno sportello unico per l’erogazione dei servizi della p.a. con cui offrire ai 16 milioni di italiani residenti nei circa 7000 comuni con meno di 15.000 abitanti, dotati di almeno un ufficio postale, la possibilità di fruire di tanti servizi della pubblica amministrazione in modalità digitale, Self service o assistita e accedere a tante altre innovazioni di pubblica utilità.

L”Italia dei Comuni con meno di 15mila abitanti è rappresentata dai settemila sindaci, a Roma alla Nuvola di Fuksas, dove Poste Italiane presenta il Progetto Polis da 1,2 miliardi. Punta sulla rete di uffici postali per “promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dei piccoli centri urbani e nelle aree interne” realizzando uno ‘sportello unico di prossimità’, per accedere a servizi della P.a., e la “più grande rete di coworking del Paese”, con 250 ‘spazi per l’Italia’.

Il progetto prevede la realizzazione di ‘uffici Polis’ che saranno ristrutturati secondo un layout innovativo e dotati di una infrastruttura tecnologica all’avanguardia. Al momento sono stati completati i lavori in 40 uffici postali e avviati in altri 230 che diventeranno 1.500 entro fine anno. Il progetto, finanziato con risorse del piano complementare al Pnrr per 800 milioni e per circa 400 milioni è a carico di Poste Italiane, prevede presso gli uffici dedicati l’allestimento di 1000 spazi esterni attrezzati per accogliere iniziative culturali, di salute e benessere. Prevista anche la creazione di 250 ‘spazi per l’Italia’ una rete di coworking con oltre 10mila postazioni di lavoro e di riunione con servizi condivisi: 80 saranno realizzati in Comuni con meno di 15mila abitanti.

“Questo è un progetto che insegna: il messaggio che si manda è che noi vogliamo unire l’Italia, rafforzare i legami, ricucire il tessuto fra città più grandi e piccole, garantire a tutti i cittadini lo stesso identico diritto ad accedere ai servizi in maniera semplice e veloce. Non ci rassegniamo all’idea che ci siano territori e servizi di serie A e B. Una sola Italia con servizi e diritti uguali per tutti”, ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla presentazione del Progetto.

“Il progetto che presentiamo risponde alla necessità di fornire strumenti che siano adeguati a un tempo complesso ai comuni, per avvicinare sempre di più le istituzioni ai cittadini – ha aggiunto Meloni.

“È un progetto imponente, capillare, sorretto da un investimento molto importante, oltre un miliardo di euro di cui 800 milioni a valere del piano complementare del Pnrr e 320 milioni a carico di Poste italiane. È un modello di collaborazione a 360 gradi fra un’azienda strategica del sistema nazionale come Poste italiane e l’amministrazione centrale e locale dello Stato. Un modello di innovazione e inclusione sociale per l’Europa”.