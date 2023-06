Poste Italiane: il Consiglio di Amministrazione ricostituisce i Comitati endoconsiliari

- Advertisement -

AgenPress. Il Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A., riunitosi a Roma il 30 maggio 2023 sotto la presidenza di Silvia Maria Rovere, ha verificato il possesso in capo a tutti i propri componenti dei requisiti e dei criteri di idoneità per lo svolgimento dell’incarico di amministratore e ha, quindi, proceduto a ricostituire al suo interno i Comitati endo-consiliari – confermando le competenze attribuite agli stessi nel precedente mandato – come segue (tutti i Comitati risultano composti in linea con quanto previsto dalla normativa, anche di carattere regolamentare, vigente e con le raccomandazioni del Codice di Corporate Governance):

il Comitato “Controllo e Rischi”, composto da Matteo Petrella (con funzioni di presidente), Carlo D’Asaro Biondo e Valentina Gemignani;

il Comitato “Remunerazioni”, composto da Carlo D’Asaro Biondo (con funzioni di presidente), Paolo Marchioni e Armando Ponzini;

il Comitato “Nomine e Corporate Governance”, composto da Vincenza Patrizia Rutigliano (con funzioni di presidente), Valentina Gemignani e Wanda Ternau;

il Comitato “Parti Correlate e Soggetti Collegati”, composto da Armando Ponzini (con funzioni di presidente), Matteo Petrella e Wanda Ternau;

il Comitato “Sostenibilità”, composto da composto da Silvia Maria Rovere (con funzioni di presidente), Paolo Marchioni e Vincenza Patrizia Rutigliano.