Porta a Porta. Zelensky. “Se Trump eletto non potrà aiutarci. Ringrazio il Congresso e il presidente Joe Biden”

AgenPress – “Chi sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti lo deciderà il popolo americano, non so se Donald Trump potrà aiutarci in questa situazione”. Lo ha dichiarato a Porta a Porta il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, rispondendo alla domanda su come cambierà l’appoggio di Washington a Kiev nel caso Trump tornasse ad essere presidente.

“Innanzitutto ringrazio il Congresso e il presidente Joe Biden che ci danno un sostegno molto grande e di cui siamo molto grati. Voglio ricordare che ho incontrato Trump quando eravamo entrambi presidenti e non c’era un’invasione su larga scala, ma un’aggressione visto che Donbass e Crimea erano state occupate – ha proseguito Zelensky – non sono sicuro che all’epoca si rendesse conto, non sono sicuro fosse una sua priorità. Nessuno ha risolto la questione e Putin ha ricevuto questo segnale, ecco perché è andato avanti”.