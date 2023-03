Ponte sullo Stretto, Ceccardi: “Gentiloni faccia interessi Italia, non di una fazione”

- Advertisement -

AgenPress. “Il Commissario europeo ha il dovere di fare gli interessi di tutti, non di una parte politica. Paolo Gentiloni, quindi, dovrebbe evitare di commentare le decisioni del Governo, democraticamente eletto dagli italiani, in merito alla realizzazione di un’opera strategica attesa da decenni come il Ponte sullo Stretto, e di una riforma attesa da anni come la flat tax.

Il suo contributo potrebbe essere più costruttivo e utile, invece, se aiutasse a difendere a Bruxelles le nostre imprese e i nostri lavoratori. Mi aspetto sempre che un italiano faccia gli interessi degli italiani. Soprattutto se questo è un Commissario Europeo”.

Così in una nota Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega.