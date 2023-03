Ponte Stretto, Tardino (Lega), da Bonelli solo vuota propaganda: sinistra parla, Salvini fa

- Advertisement -

AgenPress. “Bonelli, esponente di quelle sinistre che hanno sempre detto no a tutto e che continuano a operare a danno degli italiani, dovrebbe solo prendere esempio da Matteo Salvini.

Il nostro leader e ministro dei Trasporti ha la credibilità di chi ha sostenuto concretamente il decreto Genova che ha consentito la ricostruzione del Morandi a tempo di record, il Pd ha invece la sfrontatezza di chi ha contribuito e sostenuto la patrimoniale europea sulla casa che stanga gli italiani o di chi ha alimentato l’ennesima eurofollia dello stop alle auto a combustione dal 2035.

Il ponte sullo Stretto non è ideologia, ma un altro atto concreto che vuole portare sviluppo e lavoro in Sicilia, un’opera fondamentale per il futuro dell’isola e del Paese, dal respiro europeo e internazionale, per i futuri traffici economici nel Mediterraneo, della quale l’Italia tutta non può fare a meno. Da siciliana mi sento offesa da questo attacco strumentale e, stavolta sì, ideologico di Bonelli e di tutta la sinistra contro il futuro della nostra terra “.

Lo dichiara Annalisa Tardino, europarlamentare della Lega e commissario della Lega Sicilia, sull’intervento di oggi durante il question time alla Camera.