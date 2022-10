Ponte Crimea. Russia rafforza la sicurezza e convoca Consiglio. Fonti russe, autista camion ignaro dell’esplosivo

Poiché il ponte svolge un ruolo strategico nella guerra, le autorità ucraine hanno affermato che è un obiettivo legittimo, negando il loro coinvolgimento.

Ripreso il servizio di traghetti tra la Crimea e la regione russa di Krasnodar. “Il traghetto Kerchensky-2, con camion a bordo, è partito dalla Crimea alle 01:52. Ha trasportato sedici camion e venticinque passeggeri al porto di Kavkaz. Nuovi camion sono stati caricati sul traghetto nel porto di Kavkaz e trasportati in Crimea.

Secondo fonti russe il conducente del camion bomba saltato in aria sarebbe stato ignaro dell’esplosivo caricato sul suo mezzo.

L’autista avrebbe ricevuto un ordine per il trasporto di merci via internet, e l’esplosivo sarebbe stato nascosto tra i materiali consegnatigli. L’attacco, aggiungono le stesse fonti, era stato inizialmente organizzato per il giorno precedente, il 7 ottobre, in concomitanza con il compleanno di Putin, venendo poi rinviato a quello successivo per imprevisti organizzativi.