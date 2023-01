Polizia in ospedale a Roma, Bianco (Segr. Cimo Fesmed): “Bene decisione Pientedosi ma non basta”

- Advertisement -

AgenPress. “Il ministro Piantedosi ha annunciato l’istituzione di 18 posti di polizia negli ospedali romani e dell’area metropolitana, questa è un’ottima notizia anche se non risolve i problemi.

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 22 ci sarà un poliziotto in alcuni ospedali di Roma e sicuramente è un deterrente ma non basta. La notte che è maggior rischio e la domenica restano scoperti”, così Vincenzo Bianco, consigliere dell’Ordine dei Medici di Roma e Segretario Regionale Cimo Fesmed, intervenuto a “Dritti al punto” su Cusano Italia Tv condotto da Roberta Feliziani.

“Un punto nevralgico della criticità, fatto salvo i casi di alcolisti o tossicodipendenti, sono spesso le persone sono esasperate per le lunghe attese ai pronto soccorso. Vuoi per carenza di organico mancano i medici e mancano i posti letto. Il territorio non è stato potenziato.

Il Covid ha messo solo in evidenza quello che noi dicevamo da tempo. Un territorio depauperato di risorse e dei pronto soccorso sopraffollati, questo esaspera gli animi e porta a fare cose che non vanno fatte. Come l’ultima aggressione a un giovane collega del Sant’Andrea”, ha aggiunto Bianco.