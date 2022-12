Polizia cinese. Mazzetti (FI): “Governo è pienamente informato su vicenda”

- Advertisement -

AgenPress. “Sembra che Nardella non abbia letto nulla di quello che ho detto ieri o che non sia sufficientemente informato sulla vicenda delle stazioni di ‘polizia’ cinese, nonostante una sede sia proprio nel suo comune, e ancor meno su come il governo si sia mosso in questo mese e mezzo.

Forse era comprensibilmente distratto dalla corsa per la segreteria PD, poi finita come ben sappiamo però, lo ricordo, io sono partita oltre un mese fa a chiedere chiarezza sulla stazione di polizia cinese a Prato e ci sono stata dentro con la troupe Mediaset, ho scritto direttamente al Ministro, visto che è espressione della nostra maggioranza. Nardella ci è stato? E Biffoni così taciturno? E soprattutto perché Prefetto e Questore non si esprimono chiaramente sulla vicenda?

Ad ogni modo, ringrazio Nardella che per lo meno ha preso la parola sulla vicenda, a differenza di Biffoni, con una condanna ferma, perché queste ‘polizie’ parallele non sono accettabili. Al ministro Piantedosi che mi riceverà, dopo avergli chiesto un incontro a fine ottobre, avrò premura di far luce anche sulla stazione fiorentina, oltre che su quella pratese”.

Così Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia, dopo le parole del sindaco di Firenze Dario Nardella.