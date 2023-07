Pnrr. Via libera della Commissione Europea a 125 mln di euro per l’acquisto in Italia di treni merci

- Advertisement -

AgenPress – Via libera della Commissione europea ad un regime italiano di aiuti di Stato da 125 milioni di euro per sostenere l’acquisto di nuovo materiale rotabile per il trasporto merci, in base alle norme Ue sugli aiuti di Stato. Lo comunica l’esecutivo europeo in una nota. Lo schema fa parte del Piano nazionale di investimenti complementari dell’Italia, che integrerà il Pnrr.

L’importo dell’aiuto per beneficiario, si legge nel documento, coprirà fino al 30% del costo di acquisto, a condizione che venga rottamato lo stesso numero e tipo di vecchi veicoli. Nel caso in cui le nuove locomotive non sostituiscano quelle vecchie, l’importo dell’aiuto coprirà fino al 20% dei costi di acquisto. Inoltre, i beneficiari riceveranno fino a 1 milione di euro per ogni nuovo veicolo acquistato nell’ambito del regime. Il regime, che durerà fino al 31 dicembre 2025, sarà aperto alle imprese ferroviarie e alle società di leasing di materiale rotabile utilizzato sul territorio italiano.