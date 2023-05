Pnrr. Ue, per Italia rischio crescente di ritardi. Garantire governance efficace e rafforzare la capacità amministrativa

- Advertisement -

AgenPress – “L’attuazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia è in corso, ma con un rischio crescente di ritardi”. Lo segnala la Commissione Ue nel report sull’Italia nell’ambito del pacchetto di primavera.

La Commissione Ue raccomanda all’Italia di “garantire una governance efficace e rafforzare la capacità amministrativa, in particolare a livello subnazionale, per consentire un’attuazione continua, rapida e costante del Piano per la ripresa e la resilienza”. Al Paese chiede quindi di “completare rapidamente il capitolo RePowerEe al fine di avviarne rapidamente l’attuazione” e di “procedere alla rapida attuazione dei programmi della politica di coesione”.