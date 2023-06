Pnrr. Speranza (ex ministro), il ritardo non riguarda solo la sanità. Serve un grande patto-Paese

- Advertisement -

AgenPress – Roberto Speranza, ex ministro della Salute, si rivolge all’attuale, Orazio Schillaci, e, intervistato da La Stampa, si dice “pronto a battersi con chiunque lotti per chiedere più risorse per l’Ssn”, affermando che “sulla sanità serve un grande patto-Paese che tenga tutti dentro a remare dalla stessa parte”.

Speranza crede che “il Pnrr salute sia un treno in corsa. Il mio timore è che più si stravolgono gli obiettivi più si rischia di allungare i tempi e allontanarci dal traguardo. Mi sembra che il ritardo sul Pnrr non riguardi solo la sanità ma sia purtroppo generalizzato. Pare che queste risorse da spendere siano un problema da risolvere a cui si guarda con un certo fastidio e non come una chance per l’Italia”.