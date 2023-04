Pnrr. Schlein, maggioranza prepara lo scaricabarile sulle responsabilità. Dl insufficiente. Vogliamo fare la nostra parte

- Advertisement -

AgenPress – “Questo decreto è insufficiente, declassa la partecipazione delle parti sociali e non riesce a individuare soluzioni e quando ci prova rischia di fare più danni che benefici”. Lo dice il segretario del Pd Elly Schlein nell’Aula della Camera in dichiarazione di voto sul dl Pnrr. “Non capisco questo atteggiamento di resa del governo che già annuncia che certi obiettivi non saranno realizzabili. Quasi come se la maggioranza stia preparando uno scaricabarile sulle responsabilità. Ho l’impressione che abbiate speso più tempo a parlarci di rave e ong che non a lavorare al Pnrr. Vi invito alla responsabilità”.

“Cerchiamo di non far perdere questa occasione di riscatto all’Italia, si è perso troppo tempo. Voteremo contro il decreto ma continueremo a esserci e a spronarvi a non perdere di vista l’attuazione del Piano e contribuire alla sua realizzazione pratica. Su questa grande chance ci siamo, vigileremo, saremo utili al Paese” aveva preannunciato nella sua dichiarazione di voto contrario.

Sul Pnrr il governo “esca dalla retorica. Non parlatene come un problema ma come una soluzione ai problemi del Paese. Noi vogliamo fare la nostra parte dall’opposizione. Pretendiamo chiarezza e trasparenza sulla implementazione dei progetti in modo più preciso di come è stato fatto finora. Vigileremo sul rispetto degli obiettivi minimi di sostenibilità e per le risorse da destinare al Sud. Noi ci siamo e vogliamo fare la nostra parte”.

Il Pnrr, ricorda Schlein, “è l’opportunità più grande ed irripetile di costruire l’Italia dei prossimi decenni riducendo le disuguaglianze. Si sono persi mesi sulla governance. Vogliamo che l’Italia si dimostri all’altezza della sfida che riguarda non solo il governo e la sua maggioranza ma l’intero Paese e ci interessa collaborare. Ne va non solo della credibilità dell’Italia ma della compattezza dell’intera Ue”. E al governo dice: “Dite se non condividete più gli obiettivi del Next generation Eu. Siate più sinceri. Mi ha colpito l’idea di abbandonare il principio delle case di comunità che è la sanità del futuro”.