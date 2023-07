- Advertisement -

AgenPress. “Grande soddisfazione per l’ottimo risultato dell’Italia sull’attuazione del Pnrr. L’Europa premia il buon operato del governo guidato da Giorgia Meloni e come Ministero della Salute continueremo a dare il nostro contributo per il raggiungimento degli obiettivi, come abbiamo fatto in questi mesi di intenso lavoro. Andiamo avanti”.

È quanto dichiara il ministro della Salute, Orazio Schillaci.