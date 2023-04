Pnrr. Rinviato l’esame al Senato a dopo Pasqua. Mancano gli emendamenti annunciati dal Governo

- Advertisement -

AgenPress – L’esame in aula – previsto inizialmente martedì 4 aprile – slitterà probabilmente alla settimana dopo Pasqua, perché si attendono ancora le riformulazioni di alcuni emendamenti annunciati dal governo e finora arrivati in parte. A quel punto, tra martedì sera e mercoledì, potrebbe cominciare il voto degli emendamenti da parte della commissione Bilancio, che sta discutendo il provvedimento. A confermarlo è il presidente della commissione, Nicola Calandrini.

Tuttavia, stando all’attuale calendario, la settimana post Pasqua (e cioè dall’11 al 14 aprile) sarà prevalentemente dedicata ai lavori delle commissioni, stoppando di fatto l’Aula. Quindi, se non ci saranno variazioni del calendario, questo farebbe pensare a un ulteriore rinvio del decreto Pnrr al 17 o 18 aprile, con il rischio di tempi molto stretti per l’approvazione finale. Il provvedimento, infatti, dopo il Senato dovrà passare alla Camera e va convertito in legge entro il 25 aprile.