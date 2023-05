Pnrr. Procuratore Corte dei Conti replica a Fitto: siamo presidio di democrazia e legalità. Controlli previsti da regole europee

- Advertisement -

AgenPress – “Siamo un presidio di legalità e di democrazia. I nostri controlli sono il frutto delle regole europee e devono accompagnare il Pnrr. Il controllo concomitante è stato previsto dal legislatore che evidentemente lo aveva ritenuto utile e conforme alle regole europee. Quindi rientra nei doveri della Corte segnalare le eventuali criticità, in uno spirito costruttivo e collaborativo”.

Lo dice in un’intervista a Repubblica il procuratore generale della Corte dei conti Angelo Canale. “La Corte è non solo un presidio di legalità, ma anche di democrazia. La nostra autonomia e la nostra indipendenza sono caratteri irrinunciabili che rassicurano i cittadini in nome e nell’interesse dei quali operiamo”.

Canale ha rilasciato una intervista anche alla Stampa: sulla proroga dello scudo che limita la responsabilità per danno penale, il magistrato afferma che “mi lascia molto perplesso. Mi sembrava di aver capito, anche con rassicurazioni informali, che i nostri argomenti fossero stati compresi. Evidentemente non sono stato abbastanza chiaro: la norma è problematica, crea problemi sia nella ricostruzione del fatto che nell’interpretazione giuridica” e inoltre “non si restringe il perimetro della responsabilità quando c’è bisogno di alzare la guardia. Anzi, si dovrebbe fare esattamente il contrario”.

In ogni caso, dice, “la paura della firma è determinata da altri fattori. In primis l’incertezza normativa e l’inadeguata formazione della dirigenza con poteri di spesa. Entrambe dipendono da governo e parlamento. Parlano i dati. Archiviamo il 98% delle denunce, contestando solo casi di colpa grave, evidente e inescusabile. Con 30 citazioni l’anno in materia di appalti su oltre 150mila procedure negoziali non possiamo far paura a nessuno. Noi non abbiamo mai bloccato un’opera. Non ne abbiamo il potere giuridico”.