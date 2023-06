Pnrr. Meloni al Senato: “non ci sono ritardi, c’è il lavoro serio che stiamo cercando di fare”

- Advertisement -

AgenPress – “C’è un racconto che non corrisponde a verità. Sono molti e copiosi i documenti prodotti per la Commissione europea per essere precisi su un piano Pnrr che non avevamo scritto noi e rispetto al quale le contestazioni della commissione non sono riferibili a noi”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella replica alla discussione in Senato sulle sue comunicazioni in vista del consiglio Ue.

“Non ci sono ritardi” sul Pnrr, “c’è il lavoro serio che stiamo cercando di fare. Mi fa specie francamente – ha sottolineato Meloni – che i partiti, che hanno di fatto steso il Piano sul quale oggi si lavora, siano anche quelli che se la prendono con l’attuale Governo. E mi fa specie anche che lo faccia il commissario Gentiloni, che il piano immagino lo avrà letto prima e che oggi chiama in causa il Governo italiano, dicendo che bisogna correre e fare di più. Se si fosse vigilato un po’ di più in passato, probabilmente oggi si farebbe molto più velocemente”.