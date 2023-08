Pnrr: Mattia (Pd), a rischio progetti in 101 Comuni di Roma per 100 milioni complessivi

- Advertisement -

Interventi relativi a poli civici culturali e sportivi. Giunta Rocca garantisca risorse

AgenPress. “Ho presentato una mozione in Consiglio regionale per impegnare la Giunta Rocca a reperire le risorse economiche necessarie al completamento degli interventi previsti dai progetti già finanziati dal Pnrr sul territorio di Roma Città metropolitana, che da una prima stima riguardano almeno 101 Comuni, per complessivi 100 milioni di euro, di cui 62 interessati dalla realizzazione, riqualificazione o rigenerazione di Poli sportivi (quali stadi, palazzetti dello sport, palestre ecc.) per un totale di 58,8 milioni e 39 dalla ristrutturazione o realizzazione di Poli civici culturali (teatri, musei, biblioteche ecc.) per complessivi 41,48 milioni”.

Così la consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia, presidente del Comitato Regionale di Controllo Contabile.

“Di recente il Governo nazionale ha definanziato questi e altre progetti finanziati con i fondi del Pnrr e già messi in cantiere dagli Enti locali con l’impegno di individuare nuove fonti di finanziamento ad oggi però non ancora specificate – spiega Mattia – Grande è quindi l’impatto negativo sulla Capitale e su tutta la provincia di Roma con centinaia di ‘opere lasciate a metà’ se non saranno reperite le risorse necessarie. Secondo l’elaborazione effettuata da Openpolis su dati del Governo e dell’Anci, infatti, Roma è il secondo territorio più penalizzato in Italia dallo stop ai fondi del Pnrr, con un taglio di risorse pari a 718,3 milioni di euro, dopo quello di Napoli, con 824,8 milioni di euro, e prima di quello di Torino, con 493,6 milioni di euro.

Il rischio è quello di trovarci davanti a tante nuove cattedrali nel deserto e di congelare quella riattivazione delle economie locali messa in moto proprio dalla promessa di risorse pubbliche su cui ora grava un orizzonte di grande incertezza. La Giunta Rocca si attivi quanto prima per reperire le fonti di finanziamento necessarie a portare avanti i progetti avviati con i fondi del Pnrr in tutto il territorio della provincia di Roma”, conclude Mattia.